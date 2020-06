Nijmeegse streekomroep RN7 stuurt topman Janssen weg

Gemobili­seer­de Jan Centen krijgt door zoon alsnog de militaire eer: ‘Ik was 6 jaar en mijn vader was soldaat’

18:27 NIJMEGEN/ WIJCHEN - Het mobilisatie-oorlogskruis. Het is een onderscheiding die nu alleen nog aan zeer hoogbejaarde veteranen wordt uitgereikt die in 1939 onder de wapenen werden geroepen. Of postuum. Zoals bij oud-Wijchenaar Jan Centen.