'Student betaalt ieder jaar 1.000 euro te veel aan kamerhuur'

NIJMEGEN - Volgens een rapport van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) betalen Nijmeegse studenten ieder jaar 1.000 euro te veel aan kamerhuur. ,,Belachelijk: dat is de helft van je collegegeld’’, zegt Cherelle de Leeuw. Het jongste Nijmeegse raadslid diende daarom enkele schriftelijke vragen in bij de gemeenteraad.

Bij haar verkiezing beloofde student politicologie Cherelle de Leeuw (GroenLinks) om de belangen van de studenten te verdedigen in de Nijmeegse gemeenteraad. ,,Studenten maken deel uit van de identiteit van de stad, maar ze worden langs alle kanten genaaid vanuit Den Haag’’, zegt De Leeuw. ,,Ik vind het belangrijk om te laten zien dat de gemeente er is voor studenten.’’

In haar omgeving ving De Leeuw heel wat signalen op van verongelijkte studenten over hun huisvesting. ,,Ik heb zelf ook al eens last gehad van een huisjesmelker. Als het over kamerverhuur gaat, gaat het bijna automatisch over overlast. Studenten worden altijd de boosdoeners genoemd, terwijl we eigenlijk de dupe zijn.’’

Rapportage

De Leeuw neemt een onlangs verschenen rapport van de LSVb bij de hand. Die rekende uit dat de gemiddelde maandelijkse huurprijs voor een studentenkamer in Nijmegen in 2017 87,23 euro hoger lag dan wat wettelijk is toegestaan, zowel bij particuliere verhuurders als bij corporaties. ,,Dat is meer dan duizend euro per jaar of de helft van je collegegeld: belachelijk’’, zegt de Leeuw. ,,Ook brandveiligheid en onderhoud van de woningen laten vaak te wensen over.’’

Het raadslid van GroenLinks erkent dat de prijzen in Nijmegen nog meevallen in vergelijking met Utrecht en Amsterdam. ,,We hoeven ook niet zoals in Groningen studenten in tenten te laten slapen’’, zegt de Leeuw. ,,Dat wij het relatief gezien niet slecht doen, betekent niet dat dit een rechtvaardige situatie is. Er is een woningtekort. Starters kunnen vaak niet aan een woning komen en gaan niet uit hun kamer, waardoor er voor studenten niet voldoende plaats is.’’