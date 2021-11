Nijmeegse studenten moeten weer vaker les volgen vanaf het scherm

video Run op griepprik, grote drukte bij de huisartsen: ‘Mensen zijn door corona extra voorzich­tig’

DREUMEL/NIJMEGEN/OVERASSELT/WIJCHEN - Een griepprik nemen is in de regio meer in trek dan ooit. Huisartsen merken dat patiënten vanwege het coronavirus extra voorzichtig zijn en zich ook meer willen beschermen tegen de griep. ,,Zo druk is het nooit geweest.”

13 november