Nijmeegse studenten protesteren voor meer kamers: ‘Angst voor Groningse toestanden’

Geen cel voor 18-jarige na heling, diefstal en bedreigen

11:03 NIJMEGEN/ARNHEM - Een 18-jarige man uit Nijmegen is dinsdag veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie. Hij hoeft dus niet de cel in. In oktober 2016 overviel hij een supermarkt en in februari 2017 bedreigde en overviel hij twee 14-jarige jongens. Later stal hij ook nog een scooter en snorfiets en verkocht ze door.