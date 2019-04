Nijmeegse studenten scoren half punt minder bij les in het Engels

Wat de reden is van het verschil in cijfers, afgerond een 7,2 tegenover een 6,7, heeft De Vos niet kunnen achterhalen. ,,Maar het is substantieel’’, zegt ze. ,,Wat we vooral nog graag willen weten: betekent dit dat Nederlandse studenten die colleges in het Engels krijgen de stof minder goed beheersen? Als dat zo is, zou dat een argument tegen Engels onderwijs zijn.’’



Een andere mogelijke verklaring voor de gemiddeld lagere score is dat het moeilijker is voor Nederlandse studenten om een examenvraag in het Engels te beantwoorden, stelt De Vos. Haar onderzoek, waarbij ze keek naar de resultaten van 118 eerstejaars psychologiestudenten in het collegejaar 2016-2017, toonde niet aan dat studenten studiepunten mislopen of met uitval kampen door onderwijs in een andere taal.