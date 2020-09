Nijmeegse supermarkt verbiedt leerlingen de toegang vanwege corona, mag dat?

Vrede en Vrijheid Nieuwscafé zoomt in op actuele thema's

12:24 NIJMEGEN - Het Vrede en Vrijheid Nieuwscafé in De Lindenberg staat komende vrijdag in het teken van discriminatie en racisme. Journalist Rob Jaspers gaat in gesprek met drie gasten, Gaiane Abrahamian van de Verenigde Armeniërs Nederland zal deze middag een gedicht over vrede presenteren.