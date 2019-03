Nijmeegse supermarkten willen alle dagen open van 6.00 tot 22.00 uur

Aan Radboud Universi­teit verbonden pastoor Remco Robinson (39) overleden

10:02 MIDDELBURG - Pastoor Remco Robinson (39) van de Oud-Katholieke Kerk in Middelburg is zondag overleden. Dat meldt de kerkelijke instantie vandaag. Robinson was als docent en onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was een tijd pastoor in Arnhem.