Nijmeegse tandarts Joost trekt kiezen op de steppe in Mongolië: ‘Ik zie vooruitgang’

Op de steppe ligt geen asfalt. De ­Kazachse chauffeur van het busje hobbelt dan weer in het bandenspoor van een voorganger, dan weer zoekt hij zijn eigen route tussen de graspollen. Hij navigeert op de bergen die de uitgestrekte vallei omsluiten.



Tandarts Joost van Vlijmen uit Nijmegen presteert het in slaap te vallen tijdens de woeste rit. Pas als de chauffeur toetert voor een kudde kamelen, schrikt hij wakker. De lange Nederlander sprint de auto uit. Hij mag hier dan al vaak geweest zijn, toch wil hij een foto maken.



Van Vlijmen is op weg naar een school in het uiterste westen van Mongolië. Een keer per jaar houdt hij spreekuur in het land van Genghis Khan: tientallen kinderen laten zich behandelen door ‘dokter Joost’. De eerste keer dat hij op de steppe neerstreek, schrok hij zich kapot.



,,Ik zag kinderen met dikke wangen en pussende monden”, vertelt hij. ,,Melkgebitten waarvan geen enkele tand nog gaaf was. Kinderen die zo veel pijn hadden dat ze nauwelijks nog konden eten. Zoiets had ik in mijn Nijmeegse praktijk nog nooit gezien.”



Het stimuleerde hem. Hier, aan het einde van de wereld, was werk te doen.