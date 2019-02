Nijmeegse Temptation-verleidster Naomi kijkt terug op eerste aflevering: ‘Ze is bang, onzeker en jaloers’

‘Your man's going down', dat hebben we Naomi al meerdere keren horen zeggen in een promo-filmpje. Met die gedachte stelde zij zich ook voor aan Rodanya. Daarbij voegde ze toe dat Rodanya wel een beetje op haar leek, ‘maar ik heb andere kwaliteiten’. ,,En jij bent dan de Ali Express-versie.” Refererend aan de webshop waarop vooral goedkope prullaria te vinden zijn.



Later in de uitzending, in een onderonsje tussen de niet-vrijgezelle vrouwen, werden de verleidsters ‘smerige wijven genoemd’. En Rodanya zou Naomi wel even een bepaalde ziekte in slaan. ,,Ik denk: weet je wel waar je je voor ingeschreven hebt? Weet waar je aan begint. Meid, het blijft tv”, reageert Naomi. Ze zegt het niet erg te vinden dat ze zo over haar praten. ,,Het doet mij niks. Zij tonen hun zwakte. Ze is bang, onzeker en jaloers.”