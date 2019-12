Nijmeegse toezichthouder weg bij noodlijdende zorginstelling Pluryn

Naast Thielen heeft nog een lid van de raad van toezicht aangekondigd te vertrekken, waarmee dit orgaan in korte tijd van zeven naar vijf toezichthouders slinkt.



Bij de presentatie van de jaarcijfers in oktober bleek dat de zorginstelling diep in de rode cijfers verkeert. Over 2018 is een verlies van 15,6 miljoen euro gemaakt. De Stichting Pluryn is eigenaar van (jeugd)zorg- en speciaal onderwijs instellingen in onder meer Nijmegen, Groesbeek en Hoenderloo.