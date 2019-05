Nijmeegse transvrouw Michelle: ‘Voor vrouwen is na 100 jaar kiesrecht nog lange weg te gaan’

De Buffels: waarom staan ze er nog steeds?

9:38 NIJMEGEN - Waarom staan de Buffels die de NS al lang en breed heeft verkocht nog steeds in Nijmegen? En hoe lang nog? Die vraag dringt zich op, nu in april de nabij het centraal station geparkeerde treinen in het nieuws kwamen, toen een man zich in een ervan met vuurwerk opblies.