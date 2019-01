Nijmeegse uitbuiter verstandelijk beperkt paar krijgt 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging

Verloederd Intersport-pand is leeg gehaald na brand

13:46 NIJMEGEN - Voor het pand van de voormalige Intersportwinkel in hartje Nijmegen, staan deze woensdagochtend twee containers. Werkmannen lopen in en uit het pand en dumpen alle rotzooi in de stalen afvalcontainers. Het is de vraag of die twee containers afdoende zijn, want de puinhoop is groot.