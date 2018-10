Nijmeegse verslaafden: Arnhem is te ver weg om dagelijks medicinale heroïne te halen

video Bezoekers gillen en krijsen bij ‘engste spookhuis van de Benelux’ in Nijmegen

19 oktober NIJMEGEN - Angstaanjagend? Dat is de Vasim in Nijmegen sinds donderdagavond zeker. Huilende, gillende, soms zelfs krijsende mensen lopen door de oude onheilspellende fabriekshal, die in het kader van Honig Halloween Nights is omgedoopt tot spookhuis.