Nijmeegse Vierdaagse vergelijkbaar met de Amsterdamse Sail, maar dan ieder jaar

De Vierdaagse-wandelmars is met afstand het bekendste evenement van Nederland, bleek uit eerder gehouden merkenonderzoek onder evenementen in Nederland. Daaruit kwam ook naar voren dat Sail en de Vierdaagsefeesten ongeveer even bekend zijn. ,,Als je een willekeurige Nederlander vraagt waar hij of zij aan denkt als hij aan Nijmegen denkt, dan is dat de Vierdaagse. Het is een hartstikke positief en laagdrempelig evenement. Als jouw stad mee geassocieerd wordt is dat heel positief. Mensen zoeken toch plaatsen op waar iets positief gebeurt.”