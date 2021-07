Nijmeegse viskraam Graat wint rechtszaak tegen gemeente: ‘We zijn geen sokkenkraam’

Dit vindt de Raad van State, waar Wilma Graat en Johnny van Boxtel in februari een rechtszaak voerden. De vergunning van het marktechtpaar voor onbepaalde tijd was omgezet in een vergunning voor vijf jaar. En daar waren de Nijmegenaren allerminst blij mee. ,,In vijf jaar kunnen wij onze investeringen niet terugverdienen”, zei het stel, waarna het de stap naar de rechter waagde.