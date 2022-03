Nijmeegse VVD komt met tegenprotest op actie van SP op Veur Lent: ‘Waarom is hier nog niet gebouwd?’

Hij kreeg eerder felle kritiek vanwege dit standpunt, omdat uitgerekend de SP initiatiefnemer was van die stadspeiling. Maar volgens Van Hooft is die peiling ‘niet meer de peiling die zijn partij voor ogen had'.

‘Elke woning is er een’

De VVD is juist vóór bebouwing op het eiland en wil dat er minstens 250 woningen komen. VVD-lijsttrekker Maarten Bakker wijst erop dat op 87 procent van het eiland sowieso al niet gebouwd wordt, omdat het beschermde natuur is. Op die overige 13 procent staan nu ook al huizen.

,,Dat oppervlak is al bebouwd óf het is braakliggend bouwterrein zonder natuurwaarde. Deze grond is bij het graven van de spiegelwaal opgehoogd, strakgetrokken en bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Op de braakliggende bouwgrond van Veur Lent is plek voor zeker 250 woningen. Elke woning die je erbij bouwt, is er eentje die bijdraagt aan het oplossen van de woningnood”, zegt hij erover.