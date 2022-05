Nijmeegse VVV verhuist van stadsschouwburg naar Grote Markt en wordt omgedoopt tot een ‘citystore’

De verhuizing van de VVV van de Stadsschouwburg naar een plek in het centrum van de stad werd al eind vorig jaar aangekondigd in deze krant. Nu is de exacte locatie ook bekend.



,,We zijn in gesprek met diverse lokale makers om hun producten in de winkel te koop aan te bieden”, vertelt Silvijn van Pinxteren, manager tourist information van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, de vroegere VVV. ,,Je moet bijvoorbeeld denken aan het bier van Oersoep en keramiek van Hella Duijs.”