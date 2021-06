Nijmeegse Waalkade definitief dicht voor motorverkeer in strijd tegen overlast: ‘Het is hier uit de hand gelopen’

column Marcel Rözer Iedereen heeft een rugzak met wanhoop en schaamte

3 juni Omdat ik naast mijn schrijverschap ook nog docent ben, vond ik mezelf deze week terug aan een tafeltje met twee studenten. De een was 19, zag eruit als 16 en als ik hem een kleur zou moeten toekennen dan zou het groen (als gras) zijn. De ander was 24 en toonde zich even verbaasd over zijn situatie als ik. Alsof hij er niet bij was geweest.