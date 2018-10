Nijmeegse webwinkel GooHoo vreest verwarring met frauderende bijna-naamgenoot GooGamers

Open dag Radboud: virtueel op reis door het lichaam en snapchat­ten met stotterkei­zer Claudius

12:45 NIJMEGEN - Snapchatten met de Romeinse stotterkeizer Claudius, al gamend leren over taal, uitleg over hoe robot Pepper patiënten helpt, een 3D-pannenkoek printen en levenslessen opdoen over geluk. Het zijn slechts enkele van de 120 wetenschapsactiviteiten die zaterdag tijdens een open dag in de Radboud Universiteit en Radboudumc in Nijmegen op stapel staan.