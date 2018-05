Nijmeegse wetenschappers in spanning voor eerste Nederlandse maanmissie

Inbreker sloopte auto van Emre: 'Dief geen idee hoeveel ellende die veroor­zaakt'

15:06 NIJMEGEN - ,,Het is maar een auto-inbraakje, zeggen mensen. Maar de dief die dit doet, heeft geen idee hoeveel ellende die veroorzaakt.’’ De auto van Saïd Emre uit de wijk Malvert is in de nacht van zondag op maandag opengebroken. Eén van minstens zestien autokraken die die nacht in de buurt van stadsdeel Dukenburg plaatsvonden.