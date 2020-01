Nijmeegse wethouder relativeert file-onderzoek TomTom: ‘Het ging juist iets beter’

Nijmegen verbiedt per direct straathan­del van lachgas in centrum

11:12 NIJMEGEN - De straatverkoop van lachgas in het centrum van Nijmegen is per direct verboden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar december stemde de gemeenteraad al in met een pilot om voor de duur van één jaar straathandel in lachgas tegen te gaan.