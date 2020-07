Nijmeegse wethouder stapt op omdat ze meer tijd nodig heeft voor herstel van borstkanker

NIJMEGEN - SP-wethouder Renske Helmer-Englebert (50) stapt per 1 september op als wethouder van Nijmegen. Helmer heeft meer tijd nodig om te herstellen van borstkanker. ,,Ik stop met pijn in mijn hart, maar de stad verdient een wethouder die zich voor 100 procent kan inzetten.”

Afgelopen winter onderbrak Helmer, wethouder werk, inkomen en armoedebestrijding, facilitair en ICT haar werkzaamheden omdat ze een behandeling van borstkanker moest ondergaan. Na een korte hersteltijd keerde ze terug in het college. Nu het herstel toch meer tijd blijkt te vragen, heeft ze besloten om per 1 september terug te treden.

‘Verbindende en open collega'

Burgemeester Bruls zegt in een reactie veel respect te hebben voor de keuze die wethouder Helmer maakt. ,,Renske is een gewaardeerde, verbindende en open collega. Wij zullen haar missen en dat geldt zeker voor mijzelf. Ik wens haar alle goeds voor de toekomst”.

Helmer-Englebert noemt de keuze om te stoppen ‘verre van eenvoudig’. ,,Wethouder zijn van deze mooie stad is een prachtfunctie. Ik heb met veel energie en plezier gewerkt aan een goed armoedebeleid, aan een meer persoonlijke benadering van bijstandsgerechtigden, aan de huidige locatie van Waalhalla, het behoud van zwembad Dukenburg, de school voor de kinderen van Heumensoord en aan de ontwikkeling van de digitale ID. Voor mijn herstel is het nodig om de verantwoordelijkheid in deze publieke functie over te dragen.”

Mijn Wijkplan

Onder wethouderschap van Helmer-Englebert werd Nijmegen in het schooljaar 2017/2018 Onderwijsstad van Nederland. Dankzij haar inspanningen nam ook het aantal kinderen dat de basisschool verliet met een zwemdiploma fors toe. Ook zette Helmer-Englebert zich als wethouder in voor het toegankelijker maken van de stad voor mensen met een beperking en lanceerde zij in 2018 de website Mijn Wijkplan, waar buurtbewoners ideeën kunnen aandragen voor de buurt.

Fractievoorzitter Hans van Hooft noemt het vroegtijdige vertrek van Helmer-Englebert spijtig. ,,Helaas is het niet anders. Wij zijn enorm dankbaar voor haar verdiensten voor de stad van de afgelopen zes jaar en wensen haar het allerbeste voor de komende tijd. Uiteraard hopen we haar op een andere plek nog een keer terug te mogen zien in de partij.”

Renske Helmer-Englebert was van 2014 tot 2018 verantwoordelijk voor de portefeuille wijken en openbare ruimte, sport, onderwijs, vastgoed en accommodaties. In haar tweede periode als SP-wethouder heeft zij de portefeuille werk, inkomen en armoede, ICT en facilitair.

In september 2020 neemt zij afscheid in de gemeenteraad. De fractie van de SP gaat op zoek naar een opvolger.