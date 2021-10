Nijmeegse wethouder wist niet dat ambtenaren op eigen houtje afspraken maakten met asfaltfabriek APN

Update | Oproep Ziekenhui­zen slaan alarm: operaties afgezegd door grote toestroom coronapa­tiën­ten, te weinig plek op ic

19 oktober NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen heeft maandag en dinsdag operaties af moeten zeggen. ‘Houd alstublieft afstand van elkaar om te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken’. Dat is de oproep van ziekenhuizen, nu in zeer korte tijd diverse intensive cares in deze regio vol met coronapatiënten komen te liggen.