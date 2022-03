Nijmeegse woonvereniging dupe van nieuw systeem parkeervergunningen: ‘Kijk eens verder dan de grootverdieners!’

Veel rook bij garage­brand in Lindenholt; wijk deels afgesloten

In een garage aan de 10e straat Hegdambroek in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt is donderdagmiddag brand uitgebroken. De wijk is gedeeltelijk afgesloten, er hangt veel rook. De brandweer heeft het vuur geblust.

17 maart