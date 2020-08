Nijmeegse zakkenroller (42) moet tien maanden de cel in

video Gehaaide bejaarden­be­ro­ver pint 1.400 euro van vrouw (91) in Zelhem

24 oktober ZELHEM - Een man die in 2013 en 2014 al in zeker vier gevallen bejaarden heeft beroofd in de Achterhoek (Doetinchem, Wehl en Zeddam) en de westelijke Betuwe (Waardenburg), heeft eind maart opnieuw toegeslagen. Een 91-jarige vrouw werd in Zelhem het laatste slachtoffer van de listige bejaardenberover.