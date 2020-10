Nijmeegse zanger wil met realityshow ‘Ik geloof in mij’ de top bereiken: ‘John de Mol zelf wilde me in het programma’

UPDATE/VIDEO Ontmanteld ‘explosief’ is jerrycan met brandstof en ontsteker, verkeer kan weer over brug in Nijmegen

11 oktober NIJMEGEN - Het gevonden voorwerp onder een viaduct van de Neerbosscheweg in Nijmegen, dat werd gezien als mogelijk explosief, is ontmanteld. Onderzoek van de EOD toont aan dat het gaat om een jerrycan met een benzineachtige vloeistof met daarop een ontsteker. Het verkeer kan weer over de brug rijden.