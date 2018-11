Nijmeegse zangeres breekt enkel voor show over herstel van zwaar verkeersongeluk

NIJMEGEN - Ze maakte een show over de moeizame weg terug na een zwaar verkeersongeluk. Maar kort voor de voorstelling had zangeres Linda de Wit weer een ongeluk, een struikelpartij over een decorstuk.

Zo kwam het dat Linda de Wit met een gebroken enkel op het podium stond met haar programma ‘Life in Short’. ,,Ik dacht dat ik alleen de enkelbanden had gescheurd”, zegt de Nijmeegse. ,,De foto’s lieten geen breuk zien. Kennelijk heb ik een hoge pijngrens. Maar vooral tijdens de avondvoorstelling had ik er veel last van. Het publiek heeft niets gemerkt maar ik zie zelf op de filmbeelden aan mijn gezicht dat ik pijn had.”

Na een tweede röntgenfoto kwam de botbreuk aan het licht. Nu zit Linda de Wit thuis met haar been in het gips. ,,Ik ben van de pijn af. Uiteindelijk komt het goed. En de show was een succes en krijgt een vervolg.”

Zwaar ongeluk

Linda de Wit had een bloeiende loopbaan als zangeres toen ze in 2013 betrokken was bij een heftig verkeersongeluk. Ze gooide op het laatste moment het stuur om en wierp zich daardoor letterlijk voor haar kinderen. Er reed een bus over haar heen en dat overleefde ze maar nét. Ze was zwaar gewond en had veel botbreuken. Een lange revalidatie volgde en haar carrière kwam daardoor tot stilstand.

Come back

Toch bleef het podium lokken. Linda de Wit begon bij amateurproducties om er weer in te komen. Vervolgens maakte ze met professionele muzikanten een eigen show: ‘Life in Short’, waarin ze over de ellende van de afgelopen jaren zingt maar ook laat zien dat ze er weer staat. Twee voorstellingen op 4 november. ,,De zaal zat twee keer vol en het publiek was enthousiast”, zegt de zangeres. ,,Een grote opsteker en als team willen we door. Er komt een vervolg. Iets minder persoonlijk, maar liederen met een universeel verhaal.”