Nijmeegse zangeres Emmie te Pas verloor afgelopen jaar vijf familieleden: ‘Ik kan in mijn stem troost vinden’

In haar lesruimte op het Honigcomplex in Nijmegen is zangeres Emmie te Pas (29) in haar element. Het drumstel, de piano en gitaarstandaarden hinten naar haar leven vóór de coronacrisis. Ze trad bijna iedere week op. Twee dagen per week wisselde ze dit artiestenbestaan af en gaf zang- en songwritinglessen. Nu zijn de rollen omgedraaid.

Te Pas is opgegroeid in het Achterhoekse Ulft. Na haar middelbare school verhuisde ze naar Arnhem om aan het conservatorium te studeren. Niet veel later vertrok ze naar New York voor een muziekopleiding aan The New School for Jazz and Contemporary Music. Twee jaar later kwam ze terug in Nederland. ,,Zo’n grote stad is leuk als je er op bezoek bent, maar je gaat ook de slechte kanten zien.’’