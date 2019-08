Nijmeegse ziekenhuis leert ouderen gamen tegen eenzaamheid

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam, blijkt uit onderzoeken. Omdat we steeds ouder worden, is dit een groeiend probleem.



Voor ouderen is het volgens de betrokken onderzoekers lastig om contacten te leggen en te onderhouden. Nieuwe technologieën die daarbij helpen zijn er genoeg, maar ouderen kunnen daar vaak niet goed genoeg mee omgaan.



Het doel van dit project is om ouderen daarbij te helpen, aldus Games for Health, een organisatie die toegepaste games voor de gezondheidszorg bedenkt.