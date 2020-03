Nijmeegse ziekenhuisdirecteur schakelt drankindustrie in om tekort handalcohol op te lossen

Zo kwam Van Houdenhoven, woonachtig in Schiedam, op het idee om de drankenindustrie te benaderen. En wat bleek: Avandis, maker van sterke dranken voor merken als De Kuyper en Bols, is inderdaad in staat om handalcohol te kunnen produceren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was snel overtuigd van het belang van deze bijzondere switch. Het regelde in recordtempo de benodigde papieren en dus wordt volgende week al de eerste 100.000 liter geproduceerd. Dat kunstje kan iedere week worden herhaald.



,,En dan te bedenken dat de eerste gesprekken vorige week donderdag zijn gevoerd”, zegt Van Houdenhoven. ,,Echt bijzonder om te zien hoe snel we in deze tijd in staat blijken te zijn om te schakelen.”