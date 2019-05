Nijmeegse zoon (51) die zijn moeder (74) doodstak ‘mogelijk agressief door medicijngebruik’

Scholieren tijdens rondlei­ding in Stads­schouw­burg verrast door brandalarm

12:34 NIJMEGEN - Zo’n 30 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen werden vanmorgen rond 09.30 uur in de Stadsschouwburg verrast door het brandalarm. Tijdens een rondleiding door het gebouw loeiden plots de sirenes, klapten alle stalen branddeuren automatisch dicht en werden de aanwezigen in verschillende talen door een stem uit de intercom verzocht het pand te verlaten.