Nijmegen blijft ‘Havana aan de Waal’ en derde ‘meest linkse gemeente’ van het land

Waar gaat dit over?

Na de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer proberen mensen de uitslagen te duiden: wat zegt de nieuwe zetelverdeling over Nederland? En wat betekent dat voor Nijmegen? GroenLinks was hier bij de vorige verkiezingen in 2017 de grootste partij, nu is dat D66, met de VVD op plek twee. Is Havana aan de Waal daarmee verleden tijd?

En?

Volgens onderzoekers van de afdeling Bestuurskunde van de Radboud Universiteit is dat niet het geval. Sterker: Che Guevara wordt in de stad meer aanbeden dan voorheen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was 56,59 procent van de Nijmeegse kiezers te typeren als links, in 2021 was dat 60,74 procent.