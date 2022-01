Nijmegen-centrum zou vergroend worden, maar waar blijven dan die bomen bij Kelfkensbos?

Wie Nijmegen-centrum nadert vanuit de Ooijpolder kan het niet ontgaan zijn: de voorbije maanden is er flink geklust rondom het Valkhof. Zo kreeg de Voerweg een facelift en is de bocht in de de weg tussen Kelfkensbos en Burchtstraat versmald. Op die manier moest ter hoogte van pannenkoekenrestaurant ’t Hoogstraatje meer ruimte komen voor wandelaars, fietsers en groen. Of die opzet geslaagd is?

Twee bomen extra

Vooropgesteld, het werk aan de Hoogstraat is nog niet helemaal af. En inderdaad: er is nu al beduidend minder weg en meer plein te zien. Alleen veel groener lijkt de Hoogstraat niet geworden. Er is slechts één perkje gecreëerd waarin twee bomen moeten verschijnen. Hoe valt dat te rijmen met het streven het stadscentrum groener te maken?

De Voerweg en Hoogstraat worden gerenoveerd. Het is wel erg 'stenig', meent GroenLinks. Kunnen er niet meer bomen worden geplant?

Dat wil ook de gemeenteraadsfractie van GroenLinks weten. Waarom, vraagt de partij schriftelijk aan burgemeester en wethouders, is bij de renovatie van de Hoogstraat maar ruimte vrijgemaakt voor de aanplant van maximaal twee bomen?



,,We hebben een nieuw bomenplan vastgesteld, met onder meer als uitgangspunt de binnenstad te vergroenen”, zegt GroenLinks-raadslid Volkert Vintges. ,,Ik ben benieuwd of de ontwikkelingen bij de Hoogstraat passen binnen dat nieuwe plan. Ik vind het er nog erg stenig uitzien en wil graag weten of er niet alsnog een of twee extra bomenrijen geplant kunnen worden.”

Transformatie

Het stadsbestuur zal later reageren op de vragen van Vintges. Duidelijk is in ieder geval dat er aan de rand van het Valkhofpark, langs de Voerweg, negentien nieuwe bomen staan ingetekend. Het hele gebied ondergaat de komende jaren een transformatie. Doel van de gemeente is Valkhof en Kelfkensbos zichtbaarder met het stadscentrum te verbinden.