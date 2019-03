Nijmegen Devils staan vrijdag op het bordes met hun bekers

Nijmege­naar aangehou­den voor diefstal miljoenen­la­ding uit vrachtwa­gen Schiphol

12:15 NIJMEGEN - Een 31-jarige Nijmegenaar is aangehouden in verband met de diefstal van een vrachtwagen bij luchthaven Schiphol, afgelopen oktober. Hij wordt verdacht van heling. Ook een 63-jarige man uit Assendelft is aangehouden: hou zou de vrachtwagen hebben gestolen.