Nijmegen doet vuurwerk in de ban in parken en natuurgebieden

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad stemde woensdagavond in met een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om tijdens de jaarwisseling op diverse plekken in de stad een vuurwerkverbod in te voeren.



Concreet: Onder meer het Kronenburgerpark, Hunnerpark, Goffertpark, Valkhofpark, Park Brakkestein en het westelijke deel van Veur-Lent worden wat betreft de raad knalvrije zones. Het college van burgemeester en wethouders moet de aankomende tijd de exacte zones gaan aanwijzen.

‘Stap in de goede richting’

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls liet weten dat daar nog best wat tijd in gaat zitten: ,,En daarbij: we hebben in ieder geval niet de politiecapaciteit om in al die zones te gaan controleren.”



Michelle van Doorn, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, toont zich desalniettemin verheugd. ,,Het is een stap in de goede richting: uiteindelijk willen we dat in heel Nijmegen een verbod op het afsteken van vuurwerk komt.”

Schadelijk voor dieren

Volgens Van Doorn is al het geknal tijdens Oud en Nieuw behoorlijk schadelijk voor dieren. ,,Egeltjes schrikken wakker uit hun winterslaap, vogels vliegen zich soms uit blinde paniek letterlijk dood tegen ramen. Met deze maatregel zorgen we in ieder geval dat in Nijmegen veilige havens voor dieren komen.”



Het voorstel kon rekenen op steun van coalitiepartijen D66 en SP en oppositiepartijen PvdA en 50PLUS. Vanuit andere oppositiepartijen klonk ook kritiek.



,,Ik ben bang dat vuurwerkvrije zones valse verwachtingen creëren”, zegt VVD-raadslid Nick de Graaf. ,,Want hoe ga je het allemaal controleren? In Nijmegen is daar onvoldoende politiecapaciteit voor. Gevolg: inwoners zijn teleurgesteld als in vuurwerkvrije zones tóch wordt geknald.”

Hard straffen