Nijmegen en NEC vieren feest: zo zag de onvergetelijke avond bij het Goffertstadion eruit

Update Autobrand en bekladding zijn mislukte actie in criminele milieu: ‘Zo beangsti­gend’

21 mei NIJMEGEN - De autobrand afgelopen nacht in de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen-Oost is een mislukte actie in het criminele milieu. Criminelen hebben op het verkeerde adres een auto in brand gestoken en met verf een leus op de oprit gekalkt, melden bronnen aan deze krant.