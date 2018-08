Nijmegen en Wageningen kampen met flink tekort aan studentenkamers

NIJMEGEN/WAGENINGEN - De grote, Gelderse studentensteden Wageningen en Nijmegen kampen met een flink tekort aan kamers. Vooral wie in Wageningen wil studeren, moet rekening houden met lange wachtlijsten. Het tekort neemt er alsmaar toe, is de verwachting.

Een jaar na hun inschrijving staan er in Wageningen nog rond de 175 studenten op de wachtlijst bij Idealis, met zo'n 5.000 kamers de grootste studentenhuisvester. Zij begonnen in studiejaar 2017/2018 met studeren, maar zitten nog altijd zonder kamer. ,,Vorig jaar hadden we al wat studenten die na een jaar nog geen kamer hadden. Maar niet zoveel. Tot een paar jaar terug had vrijwel iedereen voor 1 mei een kamer. Het toont aan dat de druk op de kamermarkt blijft groeien’’, zegt woordvoerder Hellen Albers.

In totaal kreeg Idealis 2.058 inschrijvingen voor het afgelopen studiejaar. ,,Dit zijn ook studenten die zich inschreven, maar nog niet zeker waren van hun studiestad.’’

Moeilijker

De verwachting is dat het in Wageningen de komende jaren alsmaar moeilijker is een kamer te vinden. Het aantal studenten aan de Wageningen Universiteit stijgt volgens prognoses van zo'n 12.000 nu naar zo'n 15.000 studenten in 2022/2023. Zoveel woningen komen er niet bij: Idealis verwacht dat er in dat jaar rond de 1.000 wooneenheden bij zijn gekomen. ,,We doen wat we kunnen en hebben diverse locaties. Door de toename van het aantal studenten zal de spanning tussen vraag en aanbod verergeren.’’

Het aantal uitwonende studenten nam de afgelopen jaren in Wageningen al flink toe. Tien jaar terug waren dat er volgens de laatste Landelijke Monitor Studentenhuisvesting nog zo'n 4.700, twee collegejaren geleden 7.400.

Een heel ander effect constateert Idealis in Ede. Daar is de vraag juist afgenomen en is de markt 'zeer ontspannen'. Albers: ,,Zoals het aantal uitwonende studenten in Ede afneemt, neemt het in Wageningen toe.’’

Stabiel

Net als in Wageningen is er ook op de Nijmeegse kamermarkt veel meer vraag dan aanbod. Al is de druk volgens studentenhuisvester SSH&, dat zo'n 6.400 kamers heeft en 35 procent van de kamermarkt, de laatste jaren 'stabiel'. Zowat alle eerstejaars studenten die zich voor de start van hun studie inschreven hadden in mei of juni een kamer, stelt manager Vincent Buitenhuis. ,,Studenten die lang moeten reizen en dus voorrang krijgen, hebben voor kerst een kamer. Wie dichterbij woont altijd wel aan het eind van het eerste jaar.’’

De huisvester heeft van de 6.400 kamers in Nijmegen jaarlijks zo'n 2.000 tot 2.500 woningen beschikbaar. Ruim 3.000 studenten schrijven zich jaarlijks in bij de huisvester. ,,Veel studenten vinden iets op de particuliere markt.’’

Tweedejaars studenten

Een nieuw probleem vormen volgens Buitenhuis studenten die pas in hun tweede jaar op kamers gaan. ,,Dat zijn er steeds meer. Probleem is dat zij geen gebruik mogen maken van onze voorrangsregels. Eerstejaars en studenten met reisurgentie gaan voor, waardoor tweedejaars in de knel komen en langer moeten wachten. Dat kan zo twee jaar duren. We kijken ernaar wat aan de regels te doen.’’