Nijmegen en Wageningen krijgen meeste Europese subsidie van regio

Column 't Plein In een compacte stad zijn groene plekken juist essentieel

25 september Regelmatig wandel ik op het stadseiland Veur-Lent. Het is een ontsnappingsroute uit de drukke stad. En natuurlijk loop ik door over de landtong, verderop. Het is hier altijd anders door de wisselende waterstanden. Het rivierpark is een van de mooiste toevoegingen aan de stad van de laatste decennia. Een bijzonder visitekaartje van Nijmegen als stad aan de Waal.