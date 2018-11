Nijmegen en Wageningen scoren top in lijstje universiteiten

Stalker terrori­seer­de Nijmeegse woningcorporatie Portaal

14 november NIJMEGEN/ARNHEM - Hij belde in een paar maanden tijd meer dan honderd keer, maakte medewerkers onophoudelijk uit voor zwijnen of hoeren, dreigde de boel in de fik te komen steken en medewerkers ‘kapot te maken’. Personeel van de Nijmeegse woningbouwcorporatie Portaal werd gek van de 54-jarige stalker.