Nijmegen focust niet alleen op jihadi's, ook op rechtse extremisten

Iriszorg over betaster: 'We doen alles om herhaling te voorkomen'

10:00 NIJMEGEN - Een man in een rolstoel werd zondag door wijkagent William Nijland het centrum van Nijmegen uitgestuurd. De man deed alsof hij hulp nodig had. Vrouwen die een helpende hand wilden bieden werden door de man betast. De man is geen cliënt meer van Iriszorg, maar wat zouden zij eraan doen zulk gedrag te stoppen?