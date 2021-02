Nijmegen gaat 550 zieke en ‘gevaarlijke’ bomen kappen, veel schade door droge zomers

De 550 bomen zijn herkenbaar aan een knaloranje E op de stam. Een letter die niet staat voor ‘exit‘ of ‘elimineren’, maar de E is de aanduiding van de firma (Van Esch), het groenbedrijf dat de klus gaat uitvoeren in opdracht van de gemeente Nijmegen.

Droge zomers

Het gaat om verschillende soorten bomen. ,,Wat we zien, is dat de droge zomers van afgelopen jaren hierin een belangrijke rol in hebben gespeeld. Soorten die hier gevoelig voor zijn, zoals de berk en beuk, zijn samen met naaldbomen het meest uitgevallen, ook in het Goffertpark”, zegt de gemeentewoordvoerder. Deze bomen kunnen niet meer veilig blijven staan op die locatie, daarom worden ze gekapt. ,,Dat doen wij vanwege het hoge aantal bezoekers van het park en de verkeersveiligheid op trottoirs en de weg. De werkzaamheden zullen tot maart duren.”

Nieuwe bomen

Voor de gekapte bomen komen nieuwe exemplaren terug. ,,Als de locatie er niet geschikt voor is, wordt een boom op een andere locatie neergezet. Als de oude locatie niet geschikt is, komt dat meestal omdat er te veel grote bomen staan. Door de schaduw die dat geeft, kunnen jonge bomen niet groeien. In een ander geval wordt afgewacht tot meer bomen in een rij of laan sterven, zodat in die rij of laan ineens of in delen nieuwe bomen kunnen worden herplant.”