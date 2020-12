Nijmegen gaat ook nieuwe zorgverleners checken op zwart geld

Bij zo’n controle kan de gemeente vragen om een verklaring van goed bedrag. Soms wordt zelfs de zogenoemde Bibob-toets uitgevoerd waarbij de gemeente privacygegevens opvraagt en onderzoek doet naar levensgedrag en naar financiële handel en wandel. Als er dan twijfel is over de herkomst van de gelden of de levenswandel van de aanvrager, kunnen vergunningen, subsidies en zorgcontracten geweigerd worden.



Het nauwgezet checken via zo’n Bibob-toets heeft de afgelopen jaren al goed gewerkt, volgens burgemeester Hubert Bruls. Omdat Nijmegen zo streng is bij de beoordeling van ondernemers, blijven ze al vanzelf weg voor zaken in de stad als het om horeca- en exploitatievergunningen gaat.