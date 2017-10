Nijmegen gaat voor één los buskaartje voor hele stad

Ze is met de vervoersmaatschappij in gesprek over een aanpassing van de prijzen van de losse kaartjes per 1 januari. De provincie, verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio, zal geen geld bijleggen om dit mogelijk te maken.

Prijs hoog

In Nijmegen reist tien procent van de mensen met een los kaartje. Vooral als ze door meerdere zones in de stad moeten reizen is de prijs vrij hoog, zelfs als ze maar een kilometer met de bus reizen.

Reizigers die met zo'n los kaartje vanuit Lent naar de Sint Maartenskliniek bovenaan de wijk Hengstdal reizen, zijn nu zes euro kwijt voor een enkele reis. Dat is met overstap. Ze moeten bovendien op hun route tweemaal een kaartje kopen bij de chauffeur. Met een ov-chipkaart kost die reis 1,70 euro.

Dubbel zoveel

Begin februari heeft Breng de prijs van de losse kaartjes nog verhoogd. Dat verraste onder meer de reizigers in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen Noord die met de bus naar het centrum willen. Ze passeren dan twee zones : een enkele reis kost sinds februari vier euro en dat was eerder drie euro. Ze betalen dubbel zoveel voor z'n trip naar de binnenstad als de reizigers die tussen de Waal en het Maaswaalkanaal wonen.

De SP riep de wethouder al in maart op in actie tegen te komen. Die oproep werd gesteund door een meerderheid van de raad.

Retourkaartje

De wethouder praat met Breng ook over een goedkoop retourkaartje voor in de daluren. Ze denkt dat ze zo auto's van de weg kan halen. Ze hoopt dat Breng bereid is na te denken over tijdelijke kortingsacties in bepaalde periodes. De wethouder kijkt daarbij vooruit naar het grote onderhoud aan de Waalbrug. Dat start medio 2018. Dan is de stad voor een lange periode moeilijker bereikbaar.