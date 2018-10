Nijmegen geeft 32.000 uit aan kunst die er niet komt

Al sinds 2015 wil Nijmegen kunst in de zone rond het kanaal. Die moet zorgen voor herkenbaarheid en verbinding tussen de bruggen en achterliggende wijken. Vier kunstenaars gingen ermee aan de slag. Het stadsbestuur was het meest gecharmeerd van het plan Bing Bang van Stanislav Lewkovicz.



Daar stelde de gemeenteraad in 2017 geld voor beschikbaar, 150.000 euro. Wel is met de kunstenaar afgesproken dat de uitvoering stap voor stap moest gaan en begeleid met onderzoeken. Zo had de gemeente laten testen of de klokken niet te veel geluid zouden maken en of het qua constructie mogelijk was om de klokken onder de brug te hangen.



Uiteindelijk werd duidelijk dat de uitvoering te risicovol was. De benodigde veiligheidsmaatregelen waren te duur, te ingewikkeld en vroegen te veel beheer. Bovendien hadden bewoners van Dukenburg intussen bezwaar gemaakt. Hun argument: we hebben last van het geluid en bovendien is er niets te zien.