Nijmegen gooit tippelzone op slot: ‘Begeleiding heeft straatprostituees niet naar ander leven geleid’

VIDEO Geen boetes bij Nijmeegse coronade­mon­stra­tie: ‘Schandalig, honderden mensen hielden geen afstand’

16 november NIJMEGEN - Dat er bij het coronaprotest zondag in Nijmegen geen boetes zijn uitgedeeld, is onbegrijpelijk, vindt de VVD. De demonstratie zou de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht. Niet waar, meent het stadsbestuur.