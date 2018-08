Nijmegen haalt bakzeil bij rechter over 'frauduleuze' Rigtergroep

zing mee Met deze klassie­kers kom je alvast in de stemming voor We love the 90's

7:06 NIJMEGEN - De acts die komende zaterdag op het grote podium staan van het evenement We love the 90's in het Nijmeegse Goffertpark, hebben voor een belangrijk deel de soundtrack bepaald voor het dance-gene in de jaren negentig. Zes klassiekers om in de stemming te komen.