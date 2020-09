‘Nijmegen heeft armen gespreid voor vluchtelingen’, zegt Bruls; komt er een tweede Heumensoord?

UPDATE | VIDEO Drie ongelukken in korte tijd op Nijmeegse wegen: twee gewonden

21 september NIJMEGEN - Bij een ongeluk op de Van Apelterenweg in Nijmegen is maandagochtend een motorrijder gewond geraakt. Hij kwam met zijn driewielige motor in botsing met een auto. Niet veel later was er een tweede ongeluk op dezelfde weg, waarbij een fietser gewond raakte. Daarna volgde ook nog een derde ongeluk.