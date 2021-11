Nijmegen heeft een burgemeester voor klimaat: ‘Deze crisis kan niet genoeg aandacht krijgen’

Nijmegen heeft al een gewone burgemeester en een nachtburgemeester. Is een klimaatburgemeester niet te veel van het goede?

,,Nee, zeker niet. Het klimaat kan niet genoeg aandacht krijgen. Deze crisis is zo groot, het is niet te bevatten; plant- en diersoorten sterven uit, de zeespiegel stijgt, de aarde warmt op. We kunnen de klimaatcrisis indammen door samen te werken.



Door allemaal ons huis te verduurzamen, minder te vliegen of meer bomen te planten, maar ook door het er meer met elkaar over te hebben. Als Nijmeegse klimaatburgemeester wil ik voor deze verbinding zorgen, door alle initiatieven bij een zo groot mogelijk publiek kenbaar te maken.’’