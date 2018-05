Nijmegen hijgt Hilckmann in de nek en neemt onder meer BMW in beslag

Geur van thuis moet ziekenhuis­pa­tiënt sneller laten genezen

7:01 NIJMEGEN - Een ziekenhuiskamer waar je je op het strand waant, in het bos, bij een waterval. Of thuis, maar in ieder geval niet in een medisch circus. Het Radboudumc werkt aan eenpersoonskamers waar niet pillen maar video-projecties, games en geuren het herstel van een patiënt moeten bevorderen.