Nijmegen in 2040: 15.000 woningen extra en toch groener

De stad Nijmegen zal de komende twintig jaar nog sneller groeien dan gepland. Als het aan de gemeente ligt komen er 15.000 woningen bij. Ook het aantal arbeidsplaatsen in vooral de health en hightech-sector moet stijgen, de gemeente koerst op duizend per jaar.

De groei vindt allemaal plaats binnen de huidige stadsgrenzen, de omgeving moet vooral groen blijven. De nieuwe huizen en banen komen vooral in Waalsprong (Noord), Waalfront West), centrum, stationsomgeving, Winkelsteeg, Heyendaal en rond het Maas-Waalkanaal.

Hoofdwegen worden groene lanen

Om de stad toch leefbaar te houden komt er veel groen bij, onder meer boomrijke lanen langs hoofdwegen als de Sint Annastraat, Graafseweg, Energieweg en Hatertseweg. Automobilisten kunnen aan de randen van de stad hun voertuigen parkeren op P+R’s en kunnen met het openbaar vervoer verder doordringen naar het centrum. Binnen de stad zijn er vele routes voor fietsers en voetgangers.

Dat zijn de ambities die omschreven staan in de ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in Beweging, die gisteren is gepresenteerd door wethouder Noël Vergunst. Sinds 2018 hebben inwoners en ondernemers herhaaldelijk hun mening kunnen geven over de toekomst van de stad. In november werd ‘De Week van de Stad’ gehouden. Dit ontwerp is daar het resultaat van. Op 2 maart is er een inloopavond waarin al deze plannen nog eens toegelicht worden. De inspraak loopt tot 2 april.

In grote lijnen ziet Nijmegen er in 2040 als volgt uit:

Nijmegen is veel groter gegroeid

Er komen 15.000 nieuwe woningen bij, 10.000 tot 2030 en nog eens 5.000 in de tien jaar daarna. Dat zijn er zo’n 30 procent meer dan nu gepland en het Rijk moet daar ook nog toestemming voor geven. De woningen worden vooral geconcentreerd in nieuwbouwgebieden zoals het Waalfront (West) en de Waalsprong (Noord).

Wonen en werken dichter bij elkaar

In wijken en buurten moeten slimme combinaties van woningen en bedrijven ontstaan, waardoor alles bereikbaar is met fiets of te voet.

Het stadscentrum omarmt de Waal

De binnenstad wordt groter: ook het Valkhofkwartier, het Waalfront met Honig en Nyma en het eiland Veur-Lent horen erbij, net als de nieuwe wijken Stelt, Hof van Holland en Hoge Bongerd. Winkelen is minder belangrijk geworden, bezoekers komen er vooral voor horeca, cultuur, dienstverlening en evenementen. En er zijn meer woningen, onder meer in het Vlaamse Kwartier.

Nijmegen omarmt ook het kanaal

Er komt meer leven rond het Maas-Waalkanaal. Dukenburg en Lindenholt moeten meer bij de stad betrokken worden door er meer bedrijvigheid te vestigen. Op bedrijventerrein Winkelsteeg worden juist weer meer woningen gerealiseerd, in een later stadium gebeurt dat ook aan de Oost-Kanaalhaven.

Nieuwe toekomst voor moeilijke wijken

De wijken Dukenburg, Neerbosch-Oost en Hatert moeten weer aantrekkelijk worden zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Buurten zullen aangepakt worden, er komen meer plekken om te werken en het aantal voorzieningen wordt uitgebreid. De huizen zijn betaalbaar en energiezuinig, bij het aanbod horen ook appartementen voor ouderen en kleine huishoudens plus complexen voor gemeenschappelijke woonvormen.

Minder auto’s in de stad

Niet bij elk huis is meer een parkeerplek beschikbaar. Bezoekers kunnen hun auto parkeren op één van de P+R-plekken die als een ring rond de stad liggen. Verder vervoer naar het centrum kan per openbaar vervoer of fiets.

Veel groene plekken en groene routes

In de stad kunnen voetgangers en fietsers zich prettig verplaatsen via een een fijnmazig netwerk van beweegroutes en ommetjes. In buurten en wijken zijn voldoende speelplekken. De hoofdroutes voor auto's worden veranderd in groene lanen met veel bomen aan weerszijden van de weg, het liefst ook in de middenberm.

Nijmegen is nagenoeg gasloos